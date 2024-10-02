Росія вдарила КАБом по житловій багатоповерхівці у Харкові: будинок горить, є постраждалі

За його словами, є влучання у житлову багатоповерхівку.

"Удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці. Щодо жертв - інформація збирається", - написав Терехов.

Оновлено о 23:25. За попередніми даними, постраждали семеро людей, повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці прильоту по багатоповерхівці пожежа - горить сам будинок та авто біля нього, повідомив Терехов.

Оновлено о 23:31. За словами Синєгубова, ворог влучив у пʼятиповерховий будинок між третім та четвертим поверхами. Горять щонайменше 10 автомобілів. Рятувальники евакуйовують мешканців. Ліквідація пожежі та пошуки людей тривають.

Оновлено о 23:42. Серед вісьмох постраждалих - дівчинка трьох років. Усі - в середньому та легкому станах, повідомив глава ОВА.

Оновлено о 23:55. На удар Росії по Харкову відреагував президент Володимир Зеленський.

Він опублікував відео наслідків.

"Харків, Салтівка, звичайний житловий будинок, по якому вдарила російська бомба.

Зараз триває рятувальна операція. Йде пошук усіх, хто міг постраждати. Відомо на цей час про 8 поранених. Усім буде надано необхідну допомогу.

І щоб такі російські удари припинились, Україна має отримати необхідну і, головне, достатню допомогу від світу, від партнерів. Кожен лідер точно знає, що треба робити. Важливо бути рішучими", - написав президент.

Оновлено о 23:57. Кількість постраждалих збільшилася до девʼяти осіб, повідомив Синєгубов.