Россия ударила КАБом по жилой многоэтажке в Харькове: дом горит, есть пострадавшие

По его словам, есть попадание в жилую многоэтажку.

"Удар одного из КАБ пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв - информация собирается", - написал Терехов.

Обновлено в 23:25. По предварительным данным, пострадали семь человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте прилета по многоэтажке пожар - горит дом и автомобиль возле него, сообщил Терехов.

Обновлено в 23:31. По словам Синегубова, враг попал в пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. Горят не менее 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются.

Обновлено в 23:42. Среди восьми пострадавших – девочка трех лет. Все – в среднем и легком состояниях, сообщил глава ОВА.

Обновлено в 23:55. На удар России по Харькову отреагировал президент Владимир Зеленский.

Он опубликовал видео последствий.

"Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба.

Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь.

И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными", – написал президент.

Обновлено в 23:57. Число пострадавших увеличилось до девяти человек, сообщил Синегубов.