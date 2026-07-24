Росія вдарила по Ізюму КАБами, зруйноване відділення "Нової пошти"

Три бомби за одну ніч

Атака на Ізюм сталася близько 04:08. Ворог застосував три керовані авіаційні бомби.

Одне з влучань прийшлося у вантажне відділення "Нової пошти". Ще дві бомби впали на складське приміщення та відкриту місцевість поблизу.

У міській адміністрації розповіли, які саме об'єкти постраждали внаслідок обстрілу.

"Ворог застосував три керовані авіаційні бомби (КАБ). Зафіксовано влучання у вантажне відділення Нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків, чотири автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання", - сказано у повідомленні.

Через пошкодження електромереж частина Ізюмського району залишилася без світла.

Інформації про постраждалих чи загиблих до міської адміністрації станом на зараз не надходило.