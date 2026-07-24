Росія вдарила по Ізюму КАБами, зруйноване відділення "Нової пошти"

Вранці 24 липня в Ізюмі пролунали вибухи - ворог атакував місто авіабомбами. Одне з влучань прийшлось у вантажне відділення "Нової пошти"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську міську військову адміністрацію.
Атака на Ізюм сталася близько 04:08. Ворог застосував три керовані авіаційні бомби.
Одне з влучань прийшлося у вантажне відділення "Нової пошти". Ще дві бомби впали на складське приміщення та відкриту місцевість поблизу.
У міській адміністрації розповіли, які саме об'єкти постраждали внаслідок обстрілу.
"Ворог застосував три керовані авіаційні бомби (КАБ). Зафіксовано влучання у вантажне відділення Нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління прилеглих будинків, чотири автомобілі та електромережі, через що частина району залишилася без електропостачання", - сказано у повідомленні.
Через пошкодження електромереж частина Ізюмського району залишилася без світла.
Інформації про постраждалих чи загиблих до міської адміністрації станом на зараз не надходило.
Тим часом уночі на 24 липня Росія атакувала Україну п'ятьма ракетами та 180 ударними дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити більшість цілей, однак є влучання в кількох областях.
Напередодні, вдень 23 липня, ворог атакував авіабомбами Запоріжжя. Станом на вечір кількість постраждалих зросла до 25 людей, серед них шестеро дітей і тримісячне немовля.