Россия ударила по Изюму КАБами, разрушено отделение "Новой почты"

Утром 24 июля в Изюме раздались взрывы - враг атаковал город авиабомбами. Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Изюмскую городскую военную администрацию .
Атака на Изюм произошла около 4:08. Враг применил три управляемых авиационных бомбы.
Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты". Еще две бомбы упали на складское помещение и открытую местность поблизости.
В городской администрации рассказали, какие именно объекты пострадали в результате обстрела.
"Враг применил три управляемых авиационных бомбы (КАБ). Зафиксировано попадание в грузовое отделение Новой почты, складское помещение и открытую местность. В результате обстрела повреждены остекление близлежащих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Из-за повреждений электросетей часть Изюмского района осталась без света.
Информации о пострадавших или погибших в городскую администрацию по состоянию на данный момент не поступало.
Тем временем ночью на 24 июля Россия атаковала Украину пятью ракетами и 180 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство целей, однако есть попадание в нескольких областях.
Накануне, днем 23 июля, враг атаковал авиабомбами Запорожья. По состоянию на вечер количество пострадавших возросло до 25 человек, среди них шестеро детей и трехмесячный младенец.