RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ударила по Изюму КАБами, разрушено отделение "Новой почты"

09:14 24.07.2026 Пт
2 мин
В городской военной администрации показали последствия удара
aimg Елена Чупровская
Фото: разрушенное отделение "Новой почты" в Изюме (t.me/izyum_official)

Утром 24 июля в Изюме раздались взрывы - враг атаковал город авиабомбами. Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты"

Три бомбы за одну ночь

Атака на Изюм произошла около 4:08. Враг применил три управляемых авиационных бомбы.

Одно из попаданий пришлось в грузовое отделение "Новой почты". Еще две бомбы упали на складское помещение и открытую местность поблизости.

В городской администрации рассказали, какие именно объекты пострадали в результате обстрела.

"Враг применил три управляемых авиационных бомбы (КАБ). Зафиксировано попадание в грузовое отделение Новой почты, складское помещение и открытую местность. В результате обстрела повреждены остекление близлежащих домов, четыре автомобиля и электросети, из-за чего часть района осталась без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Из-за повреждений электросетей часть Изюмского района осталась без света.

Информации о пострадавших или погибших в городскую администрацию по состоянию на данный момент не поступало.

Тем временем ночью на 24 июля Россия атаковала Украину пятью ракетами и 180 ударными дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить большинство целей, однако есть попадание в нескольких областях.

Накануне, днем 23 июля, враг атаковал авиабомбами Запорожья. По состоянию на вечер количество пострадавших возросло до 25 человек, среди них шестеро детей и трехмесячный младенец.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нова поштаИзюм