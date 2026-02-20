РФ атакувала Харків балістикою: під ударом багатоповерхівки, стався виток газу

Удар по Харкову

За даними слідства, близько 05:10 російські окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району обласного центру. Попередньо встановлено, що ворог застосував ракету типу "Іскандер-М".

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що удар було завдано поряд з житловими багатоповерхівками, внаслідок чого пошкоджено сім будинків та адміністративну будівлю.

Через обстріл спалахнули два автомобілі, а у квартирах вибило вікна.

Також на місці події зафіксували виток газу, проте аварійні служби оперативно локалізували проблему.

Атаки по області

Крім того, 19 лютого місто Лозова зазнало атаки ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2". Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки та автомобілі.

Того ж дня внаслідок удару ворожого БпЛА по фермерському господарству у селі Дворічний Кут Солоницівської громади загинула сотня свиней, а 58-річний працівник підприємства отримав травми.