РФ атаковала Харьков баллистикой: под ударом многоэтажки, произошла утечка газа

Утром 20 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Для атаки была применена ракета "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.
Читайте также: Более 20 атак за сутки: Россия массированно ударила по Днепропетровской области, есть раненые
По данным следствия, около 05:10 российские оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району областного центра. Предварительно установлено, что враг применил ракету типа "Искандер-М".
Городской голова Игорь Терехов отметил, что удар был нанесен рядом с жилыми многоэтажками, в результате чего повреждены семь домов и административное здание.
Из-за обстрела вспыхнули два автомобиля, а в квартирах выбило окна.
Также на месте происшествия зафиксировали утечку газа, однако аварийные службы оперативно локализовали проблему.
Кроме того, 19 февраля город Лозовая подвергся атаке ударными беспилотниками, предварительно типа "Герань-2". Повреждены объекты критической инфраструктуры, многоквартирные дома и автомобили.
В тот же день в результате удара вражеского БпЛА по фермерскому хозяйству в селе Двуречный Кут Солоницевской громады погибла сотня свиней, а 58-летний работник предприятия получил травмы.
Прифронтовой Харьков находится под постоянным огнем РФ. Для ударов оккупанты чаще всего применяют баллистические ракеты, ударные дроны и управляемые авиабомбы (КАБ), а из-за близости к границе время подлета ракет с российской территории РФ составляет менее минуты.
В ночь на 3 февраля Харьков более трех часов находился под обстрелом. Россияне целенаправленно били по энергетике в период сильных морозов, из труб сливали воду.
Перед тем россияне нанесли ракетный удар по пятиэтажке в Харькове. В результате атаки здание было разрушено.