Росія вдарила "Іскандерами" по Сумській області: є поранений

Обстріл Сумської області

Російські війська вкотре в ніч проти 11 липня атакували Україну безпілотниками та балістикою.

Дві ракети "Іскандер-М" росіяни направили на Сумську область. Їх ППО збити не вдалося.

А всі дрони, яких загалом було шість, були збиті в Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

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