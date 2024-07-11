Россия ударила "Искандерами" по Сумской области: есть раненый

Обстрел Сумской области

Российские войска в очередной раз в ночь на 11 июля атаковали Украину беспилотниками и баллистикой.

Две ракеты "Искандер-М" россияне направили на Сумскую область. Их ПВО сбить не удалось.

А все дроны, которых в общей сложности было шесть, были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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