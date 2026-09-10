Росія вдарила по іноземному буксиру біля Одеси, загинули громадяни Азербайджану

Нагадаємо, що російські обстріли цивільного судноплавства та портової інфраструктури вже призвели до різкого скорочення роботи ключових морських гаваней Одещини.

Як повідомлялося раніше, через постійні атаки РФ потік суден через Одесу впав у 7-8 разів та просів загалом на 75%.

Це майже повністю зупинило роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного, що змушує Україну звертатися за допомогою до міжнародних партнерів.

Крім того, тривала блокада портів Великої Одеси створює загрозу для ВВП країни.

Закриття та обмеження роботи українських гаваней завдають мільйонних збитків металургії та агроекспорту, а під ризиком щомісяця перебувають близько 4-5 млн тонн важливих вантажів.