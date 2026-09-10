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Росія вдарила по іноземному буксиру біля Одеси, загинули громадяни Азербайджану

16:15 10.09.2026 Чт
2 хв
Росія вкотре атакувала цивільний флот
aimg Сергій Козачук
Фото ілюстративне: РФ вдарила по іноземному буксиру біля Одеси (Getty Images)

Внаслідок чергової російської атаки на цивільне судноплавство в Одеській області загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє зазнали поранень.

Наслідки удару по судну

Російські війська завдали удару по цивільному буксиру Tedy, який ходив під іноземним прапором.

Внаслідок атаки загинули двоє членів екіпажу - громадяни Азербайджану.

Щодо інших постраждалих відомо:

  • госпіталізовані - двоє громадян Азербайджану отримали поранення та перебувають у лікарні;
  • отримали допомогу на місці - шістьом морякам (також громадянам Азербайджану) медики надали допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

У відомстві висловили співчуття рідним загиблих та побажали якнайшвидшого одужання пораненим.

Систематичні атаки на інфраструктуру

Росія продовжує цілеспрямовано завдавати ударів по цивільних суднах та портовій інфраструктурі України. Це створює пряму загрозу для життя як українських, так і іноземних моряків.

Українська сторона фіксує кожен подібний випадок і систематично інформує міжнародних партнерів про російський терор на цивільному судноплавстві та транспортній інфраструктурі.

Нагадаємо, що російські обстріли цивільного судноплавства та портової інфраструктури вже призвели до різкого скорочення роботи ключових морських гаваней Одещини.

Як повідомлялося раніше, через постійні атаки РФ потік суден через Одесу впав у 7-8 разів та просів загалом на 75%.

Це майже повністю зупинило роботу портів Одеси, Чорноморська та Південного, що змушує Україну звертатися за допомогою до міжнародних партнерів.

Крім того, тривала блокада портів Великої Одеси створює загрозу для ВВП країни.

Закриття та обмеження роботи українських гаваней завдають мільйонних збитків металургії та агроекспорту, а під ризиком щомісяця перебувають близько 4-5 млн тонн важливих вантажів.

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