Росія вдарила по Харкову дронами: вибито вікна у школі

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що росіяни регулярно атакують Харків дронами, ракетами та авіабомбами. Зокрема, вчора ворог застосував для ударів по місту 15 "Шахедів".

"Місто Харків атакували масовано близько 15 »Шахедів". Загалом їх було 17, якщо враховувати область. Вони фактично вдарили за рекордні 1-2 хвилини", - розповів ефірі телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

Він також заявив, що росіяни вигадують нові тактики з метою знищувати цивільні цивільні підприємства та житловий фонд.

"Ворог змінює тактику. Спочатку він значно збільшує висоту «Шахедів». Вони спочатку рухаються (на висоті - ред.) 4-5 тисяч метрів і перед самою метою починають різке зниження", - повідомив Синєгубов.

Крім того, він уточнив, що внаслідок учорашньої атаки прильоти були в 11 локаціях. Три влучання - по житлових будинках. Також відомо, що 4 людини загинули і понад 60 постраждали.

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