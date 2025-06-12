Россия ударила по Харькову дронами: выбиты окна в школе

В ночь на 12 июня россияне атаковали Харьков дронами. В результате одного из прилетов повреждена школа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова.
В частности, около 01:38 в Харькове прогремела серия взрывов. Позже стало известно, что предварительно, под атакой оказался Шевченковский район.
"Один из прилетов пришелся по двору школы. Выбиты окна, информация о пострадавших на данный момент не поступала", - уточнил Терехов в 02:06.
"Зафиксирован еще удар по городу, предварительно в Шевченковском районе. Последствия уточняются", - сообщил Терехов.
За несколько минут до этого местные каналы писали, что на город летит по меньшей мере еще один дрон. После этого был слышен звук взрыва.
Напомним, что россияне регулярно атакуют Харьков дронами, ракетами и авиабомбами. В частности, вчера враг применил для ударов по городу 15 "Шахедов".
"Город Харьков атаковали массированно около 15 "Шахедов". Всего их было 17, если учитывать область. Они фактически ударили за рекордные 1-2 минуты", - рассказал эфире телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.
Он также заявил, что россияне выдумывают новые тактики с целью уничтожать гражданские гражданские предприятия и жилой фонд.
"Враг меняет тактику. Сначала он значительно увеличивает высоту "Шахедов". Они сначала двигаются (на высоте - ред.) 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резкое снижение", - сообщил Синегубов.
Кроме того, он уточнил, что в результате вчерашней атаки прилеты были в 11 локациях. Три попадания - по жилым домам. Также известно, что 4 человека погибли и более 60 пострадали.
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