Росія вдарила по Харківщині КАБами: є загиблий, четверо поранених

Обстріл Харкова

Нагадаємо, 7 червня, близько 17:35, російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, 2 приватні будинки і господарчу споруду.

Спочатку було відомо про 18 постраждалих. Однак згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".

Фото наслідків атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.