Россия ударила по Харьковщине КАБами: есть погибший, четверо раненых

Обстрел Харькова

Напомним, 7 июня, около 17:35, российские оккупанты нанесли 4 удара управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам города.

В Шевченковском районе враг попал по детской железной дороге, в Киевском - по частным домам. Как результат, повреждены: два здания детской железной дороги и 4 вагона, 2 частных дома и хозяйственная постройка.

Сначала было известно о 18 пострадавших. Однако впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харькове более 40 пострадавших. Он назвал эти действия РФ "очередным зверским убийством".

Фото последствий атаки - в материале РБК-Украина.

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