Росія вдарила ФАБами по багатоповерхівках у Дружківці: є поранені

Для атаки окупанти застосували три авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планування і корекції (УМПК).

За даними прокуратури, засоби ураження влучили у багатоквартирні житлові будинки.

Внаслідок обстрілу поранення отримали п'ятеро цивільних віком від 20 до 68 років. У чотирьох чоловіків та однієї жінки медики діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забої та струс головного мозку.

Також через атаку пошкоджено щонайменше п'ять багатоквартирних будинків.

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).