Россия ударила ФАБами по многоэтажкам в Дружковке: есть раненые

Для атаки оккупанты применили три авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

По данным прокуратуры, средства поражения попали в многоквартирные жилые дома.

В результате обстрела ранения получили пятеро гражданских в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и одной женщины медики диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и сотрясение головного мозга.

Также из-за атаки повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).