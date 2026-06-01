Россия ударила ФАБами по многоэтажкам в Дружковке: есть раненые

Российские войска 1 июня нанесли авиаудар по Дружковке в Донецкой области. Под удар попали многоэтажки, пятеро гражданских получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Донецкой областной прокуратуры.
Для атаки оккупанты применили три авиабомбы ФАБ-250 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
По данным прокуратуры, средства поражения попали в многоквартирные жилые дома.
В результате обстрела ранения получили пятеро гражданских в возрасте от 20 до 68 лет. У четырех мужчин и одной женщины медики диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и сотрясение головного мозга.
Также из-за атаки повреждены по меньшей мере пять многоквартирных домов.
Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Кроме того, утром 1 июня российские войска нанесли удар по Запорожью.
В результате атаки был поврежден частный жилой дом, а 73-летняя женщина получила ранения. Пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.
На месте попадания работали спасатели, медики и другие экстренные службы.