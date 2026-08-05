Росія вдарила по двох розподільчих центрах "Сільпо" на Київщині, є загиблі

"За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється. Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам та друзям загиблих", - йдеться у заяві.

В ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічної атаки російських окупантів на Київщині зросла до 16, ще 29 людей отримали поранення. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілів.

Зокрема, у Броварському районі підрозділи ДСНС працюють на п'яти локаціях - на одній пожежу ліквідували, тривають проливання конструкцій та розбір завалів. У Бучанському районі триває гасіння пожежі складської будівлі.

Фото: ліквідація наслідків ударів росіян по Київщині (t.me/dsns_telegram)

У Фастівському районі на території одного з підприємств рятувальники загасили пожежу транспортних засобів.

Обстріл України 5 серпня

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська атакували Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками. Попри роботу сил протиповітряної оборони, перехопити балістичні ракети не вдалося.

Головною ціллю атаки стала Київська область. У столиці пошкодження зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.