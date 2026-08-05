Росія вдарила по двох розподільчих центрах "Сільпо" на Київщині, є загиблі

Унаслідок нічного масованого обстрілу росіян виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". Внаслідок ударів загинули шестеро працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби "Сільпо" і ДСНС.
"За останніми даними, шестеро працівників загинули. Інформація про кількість постраждалих ще уточнюється. Це невимовна втрата для всіх нас. Ми постійно на зв’язку з близькими потерпілих і готові надати всю необхідну допомогу. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам та друзям загиблих", - йдеться у заяві.
В ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок нічної атаки російських окупантів на Київщині зросла до 16, ще 29 людей отримали поранення. Наразі рятувальники продовжують ліквідацію наслідків обстрілів.
Зокрема, у Броварському районі підрозділи ДСНС працюють на п'яти локаціях - на одній пожежу ліквідували, тривають проливання конструкцій та розбір завалів. У Бучанському районі триває гасіння пожежі складської будівлі.
Фото: ліквідація наслідків ударів росіян по Київщині (t.me/dsns_telegram)
У Фастівському районі на території одного з підприємств рятувальники загасили пожежу транспортних засобів.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня російські війська атакували Україну 28 ракетами та 115 безпілотниками. Попри роботу сил протиповітряної оборони, перехопити балістичні ракети не вдалося.
Головною ціллю атаки стала Київська область. У столиці пошкодження зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.
Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, виникли пожежі на складських приміщеннях. У Голосіївському районі також стався витік аміаку, який оперативно ліквідували.
Крім того, під удар потрапили об'єкти компаній "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта".
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.