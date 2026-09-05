Росія вдарила дронами по підприємствах на Хмельниччині, є руйнування та постраждалі

Наслідки атаки

Ворожа атака дронами на територію області вже завершилася. За даними очільника ОВА, під час тривоги в регіоні активно працювали сили ППО.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі", - зазначив Тюрін.

На місце події вже виїхали всі відповідні екстрені та профільні служби для ліквідації наслідків.

Деталі щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих уточнюються.

Оновлено 17:22

За даними Олександра Симчишина, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок, а також припарковані поруч автомобілі.

Крім того, зафіксовані руйнування на території окремих підприємств у Хмельницькому районі.

На місці події працюють усі профільні та екстрені служби.

Уточнюється, що наразі відомо про чотирьох травмованих осіб.

Одного з поранених довелося госпіталізувати до медичного закладу. Інформація про загиблих на цей час не надходила.