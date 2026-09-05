Росія вдарила дронами по підприємствах на Хмельниччині, є руйнування та постраждалі

У Хмельницькому районі внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено окремі підприємства. Сили протиповітряної оборони відбивали удар, однак є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна та Telegram-канал міського голови Хмельницького Олександра Симчишина.
Ворожа атака дронами на територію області вже завершилася. За даними очільника ОВА, під час тривоги в регіоні активно працювали сили ППО.
"За попередньою інформацією, внаслідок атаки є пошкодження на території окремих підприємств у Хмельницькому районі", - зазначив Тюрін.
На місце події вже виїхали всі відповідні екстрені та профільні служби для ліквідації наслідків.
Деталі щодо масштабів руйнувань та можливих постраждалих уточнюються.
Оновлено 17:22
За даними Олександра Симчишина, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок, а також припарковані поруч автомобілі.
Крім того, зафіксовані руйнування на території окремих підприємств у Хмельницькому районі.
На місці події працюють усі профільні та екстрені служби.
Уточнюється, що наразі відомо про чотирьох травмованих осіб.
Одного з поранених довелося госпіталізувати до медичного закладу. Інформація про загиблих на цей час не надходила.
Нагадаємо, російські війська регулярно завдають ударів по цивільній та критичній інфраструктурі українських областей, застосовуючи безпілотники та балістичне озброєння.
Так, увечері 2 вересня росіяни атакували Хмельницький район дронами. Внаслідок ворожого удару спалахнули пожежі на складі та у вантажівці, а також отримала поранення одна людина.
Крім того, у ніч на 5 вересня Окупаційні війська завдали балістичного удару по комбінату "Каметсталь" у Кам’янському. Внаслідок цієї атаки п’ятеро людей загинули, а роботу підприємства було зупинено.