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Россия ударила дронами по предприятиям в Хмельницкой области, есть разрушения и пострадавшие

16:59 05.09.2026 Сб
2 мин
Последствия атаки ликвидируют экстренные службы
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ ударила дронами по предприятиям в Хмельницкой области (Getty Images)

В Хмельницком районе в результате атаки вражеских беспилотников повреждены отдельные предприятия. Силы противовоздушной обороны отражали удар, но есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и Telegram-канал городского головы Хмельницкого Александра Симчишина.

Последствия атаки

Вражеская атака дронами на территорию области уже завершилась. По данным главы ОВА, во время тревоги в регионе активно работали силы ПВО.

"По предварительной информации, в результате атаки повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе", - отметил Тюрин.

На место происшествия выехали все соответствующие экстренные и профильные службы для ликвидации последствий.

Детали о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняются.

Обновлено 17:22

По данным Александра Симчишина, в результате вражеских обстрелов повреждений получил многоэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, были зафиксированы разрушения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.

На месте происшествия работают все профильные и экстренные службы.

Уточняется, что известно о четырех травмированных лицах.

Одного из раненых пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Информация о погибших в настоящее время не поступала.

Атаки РФ на украинские регионы

Напомним, российские войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре украинских областей, применяя беспилотники и баллистическое вооружение.

Вечером 2 сентября россияне атаковали Хмельницкий район дронами. В результате вражеского удара вспыхнули пожары на складе и в грузовике, а также получил ранения один человек.

Кроме того, в ночь на 5 сентября Оккупационные войска нанесли баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском. В результате этой атаки пять человек погибли, а работа предприятия была остановлена.

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