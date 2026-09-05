Россия ударила дронами по предприятиям в Хмельницкой области, есть разрушения и пострадавшие

В Хмельницком районе в результате атаки вражеских беспилотников повреждены отдельные предприятия. Силы противовоздушной обороны отражали удар, но есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина и Telegram-канал городского головы Хмельницкого Александра Симчишина.
Вражеская атака дронами на территорию области уже завершилась. По данным главы ОВА, во время тревоги в регионе активно работали силы ПВО.
"По предварительной информации, в результате атаки повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе", - отметил Тюрин.
На место происшествия выехали все соответствующие экстренные и профильные службы для ликвидации последствий.
Детали о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняются.
Обновлено 17:22
По данным Александра Симчишина, в результате вражеских обстрелов повреждений получил многоэтажный жилой дом, а также припаркованные рядом автомобили.
Кроме того, были зафиксированы разрушения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе.
На месте происшествия работают все профильные и экстренные службы.
Уточняется, что известно о четырех травмированных лицах.
Одного из раненых пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Информация о погибших в настоящее время не поступала.
Напомним, российские войска регулярно наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре украинских областей, применяя беспилотники и баллистическое вооружение.
Вечером 2 сентября россияне атаковали Хмельницкий район дронами. В результате вражеского удара вспыхнули пожары на складе и в грузовике, а также получил ранения один человек.
Кроме того, в ночь на 5 сентября Оккупационные войска нанесли баллистический удар по комбинату "Каметсталь" в Каменском. В результате этой атаки пять человек погибли, а работа предприятия была остановлена.