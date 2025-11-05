Росія вдарила дронами по Харківщині: постраждали чотири особи, серед них - дитина

Російські окупанти завдали удару безпілотниками по Харківщині. В результаті постраждали чотири особи, в тому числі 10-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
"Четверо людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок ворожої атаки на м. Богодухів. Попередньо, влучання БпЛА зафіксовано в складську будівлю", - розповів він.
Синєгубов додав, що більш детальна інформація щодо наслідків ворожої атаки наразі з'ясовується.
Згідно із уточненою інформацією, внаслідок ворожої атаки 33-річна та 53-річна жінки, а також 10-річна дівчинка отримали гостру реакцію на стрес, вони отримують медичну допомогу. Крім того, вибухову травму отримав 43-річний чоловік, його госпіталізували.
Синєгубов додав, шо російський безпілотник влучив у складську будівлю, де зберігались зернові культури. В результаті вибуху спалахнула пожежа.
Наразі на місці влучання ворожого дрона працюють підрозділи ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали удару по місту Краматорськ, що на Донеччині. Під обстріл потрапила рятувальна частина та промислова зона, є постраждалі.
Крім того, зранку 5 листопада росіяни атакували ударним безпілотником автомобіль рятувальників, який рухався автодорогою. Внаслідок удару четверо осіб отримали поранення.
Зазначимо, останнім часом країна-агресорка активізувала удари по енергетичних об'єктах України. Таким чином росіяни намагаються деморалізувати мирних українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.