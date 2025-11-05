Россия ударила дронами по Харьковской области: пострадали четыре человека, среди них - ребенок

"Четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на г. Богодухов. Предварительно, попадание БпЛА зафиксировано в складское здание", - рассказал он.

Синегубов добавил, что более подробная информация о последствиях вражеской атаки сейчас выясняется.

Согласно уточненной информации, в результате вражеской атаки 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка получили острую реакцию на стресс, они получают медицинскую помощь. Кроме того, взрывную травму получил 43-летний мужчина, его госпитализировали.

Синегубов добавил, что российский беспилотник попал в складское здание, где хранились зерновые культуры. В результате взрыва вспыхнул пожар.

Сейчас на месте попадания вражеского дрона работают подразделения ГСЧС.