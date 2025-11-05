RU

Россия ударила дронами по Харьковской области: пострадали четыре человека, среди них - ребенок

Иллюстративное фото: вражеский дрон попал в складское здание, в результате чего вспыхнул пожар (facebook com/Сергей Крук)
Автор: Валерий Ульяненко

Российские оккупанты нанесли удар беспилотниками по Харьковской области. В результате пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Четыре человека, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате вражеской атаки на г. Богодухов. Предварительно, попадание БпЛА зафиксировано в складское здание", - рассказал он.

Синегубов добавил, что более подробная информация о последствиях вражеской атаки сейчас выясняется.

Согласно уточненной информации, в результате вражеской атаки 33-летняя и 53-летняя женщины, а также 10-летняя девочка получили острую реакцию на стресс, они получают медицинскую помощь. Кроме того, взрывную травму получил 43-летний мужчина, его госпитализировали.

Синегубов добавил, что российский беспилотник попал в складское здание, где хранились зерновые культуры. В результате взрыва вспыхнул пожар.

Сейчас на месте попадания вражеского дрона работают подразделения ГСЧС.

 

Удары по Украине 5 ноября

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск, что в Донецкой области. Под обстрел попала спасательная часть и промышленная зона, есть пострадавшие.

Кроме того, утром 5 ноября россияне атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей, который двигался по автодороге. В результате удара четыре человека получили ранения.

Отметим, в последнее время страна-агрессор активизировала удары по энергетическим объектам Украины. Таким образом россияне пытаются деморализовать мирных украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Российская ФедерацияХарьковВойна в УкраинеДрони