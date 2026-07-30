Росія вдарила по Дніпру, місцеві пишуть про влучання у "Нову пошту"

У четвер, 30 липня, Росія вдарила по Дніпру. Під ударом опинився термінал логістичної компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на заяву голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі.
"Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії", - зазначив він.
Ганжа додав, що, попередньо, внаслідок російського удару ніхто не постраждав.
Місцеві мешканці повідомляють, що російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти".
Нагадаємо, у ніч проти 27 липня росіяни атакували Дніпро дронами. Унаслідок удару на території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в кількох багатоповерхових будинках, автомобілі та магазин.
Тієї ж ночі українські сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників у різних районах Дніпропетровської області.
Раніше, 24 липня, російський дрон атакував локомотив пасажирського поїзда на Дніпропетровщині. Завдяки своєчасному попередженню працівники залізниці та пасажири встигли евакуюватися, обійшлося без постраждалих.