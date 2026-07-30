Росія вдарила по Дніпру, місцеві пишуть про влучання у "Нову пошту"

"Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії", - зазначив він.

Ганжа додав, що, попередньо, внаслідок російського удару ніхто не постраждав.

Місцеві мешканці повідомляють, що російські окупанти вдарили по терміналу "Нової пошти".

Фото: наслідки удару РФ по Дніпру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, у ніч проти 27 липня росіяни атакували Дніпро дронами. Унаслідок удару на території одного з приватних домоволодінь спалахнула пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в кількох багатоповерхових будинках, автомобілі та магазин.

Тієї ж ночі українські сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих безпілотників у різних районах Дніпропетровської області.