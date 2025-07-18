Росія вдарила по Чугуєву: пошкоджено будинки, заклад освіти, є поранені

Нічні обстріли РФ

Нагадаємо, що цієї ночі Повітряні сили ЗСУ фіксували у повітряному просторі Харківської області дрони. Зокрема, звуки вибухів лунали в Ізюмі.

Пізніше в Ізюмській МВА уточнили, що внаслідок влучання безпілотника в промисловій зоні в межах громади - виникла пожежа. Постраждалих немає.

Крім того, цієї ночі ворог щонайменше 9 "Шахедами" атакував Запорізький район. Внаслідок атаки виникли пожежі, зруйновано нежитлові будівлі та відомо про 1 постраждалого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.