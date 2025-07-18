Россия ударила по Чугуеву: повреждены дома, учебное заведение, есть раненые

Она рассказала, что удар был примерно в 04:40 по одному из жилых микрорайонов города.

"На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение", - пишет Минаева.

Мэр добавила, что профильные службы уже выехали на место для ликвидации последствий атаки.