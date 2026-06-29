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Росія вдарила по будівлі Запорізької ОДА (фото)

18:55 29.06.2026 Пн
1 хв
Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: ДСНС Запоріжжя (facebook.com DSNSZP )

В понеділок, 29 червня, російські окупанти вдарили по будівлі Запорізької обласної держадміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, внаслідок удару виникла пожежа, яку було локалізовано.

"Ворог завдав удару по Запорізькій ОДА. Пожежу локалізовано", - йдеться у заяві Федорова.

Він також повідомив, що внаслідок російського обстрілу ніхто не постраждав.

Фото: наслідки удару по Запорізьків ОДА (t.me/ivan_fedorov_zp)

Нагадаємо, російські військові сьогодні, 29 червня, двічі атакували громадський транспорт у Запоріжжі. Зокрема, дрон вибухнув поряд із автобусом - в ньому постраждали семеро людей, серед них дві дитини.

Перед цим окупанти вдарили дроном-камікадзе по маршрутці у Запоріжжі - станом на зараз відомо трьох загиблих та восьми поранених. У травмованих пасажирів віком від 50 до 77 років діагностували осколкові поранення, контузії, садна.

Зазначимо, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України попереджало про те, що російським загарбникам наказали суттєво збільшити удари безпілотниками по цивільних об'єктах у Запоріжжі.

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ЗапоріжжяВійна в Україні