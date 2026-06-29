Росія вдарила по будівлі Запорізької ОДА (фото)

Перед цим окупанти вдарили дроном-камікадзе по маршрутці у Запоріжжі - станом на зараз відомо трьох загиблих та восьми поранених. У травмованих пасажирів віком від 50 до 77 років діагностували осколкові поранення, контузії, садна.

Зазначимо, нещодавно Головне управління розвідки Міноборони України попереджало про те, що російським загарбникам наказали суттєво збільшити удари безпілотниками по цивільних об'єктах у Запоріжжі.