Россия ударила по зданию Запорожской ОГА (фото)

Перед этим оккупанты ударили дроном-камикадзе по маршрутке в Запорожье - по состоянию на данный момент известно троих погибших и восьми раненых. У травмированных пассажиров в возрасте от 50 до 77 лет диагностировали осколочные ранения, контузии, ссадины.

Отметим, что недавно Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало о том, что российским захватчикам приказали существенно увеличить удары беспилотниками по гражданским объектам в Запорожье.