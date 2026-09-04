Росія вдарила безпілотниками по складах на Київщині

"Внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА у Броварському районі пошкоджено складські приміщення. Інформації щодо постраждалих не надходило", - йдеться у заяві.

В Київській ОВА наголосили, що росіяни вкотре атакують цивільну інфраструктуру.

Українців також закликали не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 4 вересня у Броварах Київської області після ворожої атаки спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Через займання місто накрив дим, у зв’язку з чим місцева влада закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів.

Про пожежу повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.