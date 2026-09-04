Росія вдарила безпілотниками по складах на Київщині

Російські окупанти вдарили безпілотниками по Київській області. Внаслідок обстрілу були пошкоджені склади у Броварському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністрації.
"Внаслідок ранкової атаки ворожих БпЛА у Броварському районі пошкоджено складські приміщення. Інформації щодо постраждалих не надходило", - йдеться у заяві.
В Київській ОВА наголосили, що росіяни вкотре атакують цивільну інфраструктуру.
Українців також закликали не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, 4 вересня у Броварах Київської області після ворожої атаки спалахнула пожежа на території промислового підприємства. Через займання місто накрив дим, у зв’язку з чим місцева влада закликала жителів дотримуватися запобіжних заходів.
Про пожежу повідомив мер Броварів Ігор Сапожко. За його словами, наразі на місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки ворожого удару.
Зазначимо, в ніч на сьогодні Київська область зазнала чергової атаки російських військ.
Унаслідок удару в Софіївській Борщагівці було пошкоджено складські приміщення. На місці події працювали відповідні служби, які ліквідовували наслідки атаки.