Росія вдарила балістикою по "Запоріжсталі": є загиблі, підприємство зупинено

Ворожа ракета влучила по цивільних промислових майданчиках у момент, коли співробітники прямували до укриття одразу після оголошення повітряної тривоги.

Унаслідок обстрілу загинули семеро працівників "Запоріжсталі", 21 людина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

"Ми надаємо їм усю необхідну допомогу та підтримку. Залишаємося на зв’язку із сім’ями загиблих і постраждалих та допомагаємо їм пережити цей надзвичайно важкий час", - йдеться у заяві.

Унаслідок влучань суттєво пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств, а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Наразі роботу металургійного комбінату "Запоріжсталь" повністю зупинено, інші виробничі майданчики працюють на зниженій потужності. Фахівці та міські служби ліквідовують наслідки атаки й оцінюють терміни відновлення.

"Сьогодні та завтра на підприємствах Метінвесту приспущені прапори на знак жалоби за загиблими працівниками", - зазначили в "Метінвесті".