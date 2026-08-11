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Россия ударила баллистикой по "Запорожстали": есть погибшие, предприятие остановлено

17:07 11.08.2026 Вт
2 мин
Сегодня и завтра "Метинвест" приспустил на своих предприятиях флаги в знак траура
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: РФ ударила баллистикой по "Запорожстали" (Getty Images)

В результате баллистического удара РФ по промышленным объектам в Запорожье погибли семь работников комбината "Запорожсталь", еще 21 человек получил ранения. Работа предприятия полностью остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу группы "Метинвест".

Вражеская ракета попала по гражданским промышленным площадкам в момент, когда сотрудники направлялись к укрытию сразу после объявления воздушной тревоги.

В результате обстрела погибли семь работников "Запорожстали", 21 человек получил ранения разной степени тяжести.

"Мы оказываем им всю необходимую помощь и поддержку. Остаемся на связи с семьями погибших и пострадавших и помогаем им пережить это очень тяжелое время", - говорится в заявлении.

В результате попадания существенно повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий, а также основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

В настоящее время работа металлургического комбината "Запорожсталь" полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженной мощности. Специалисты и городские службы ликвидируют последствия атаки и оценивают сроки восстановления.

"Сегодня и завтра на предприятиях Метинвеста приспущены флаги в знак траура по погибшим работникам", - отметили в "Метинвесте".

Напомним, ночью Россия ударила по Украине противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, а также дронами разных типов.

Украинская ПВО сбила/подавила 98 враждебных БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

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