Россия ударила баллистикой по "Запорожстали": есть погибшие, предприятие остановлено

Вражеская ракета попала по гражданским промышленным площадкам в момент, когда сотрудники направлялись к укрытию сразу после объявления воздушной тревоги.

В результате обстрела погибли семь работников "Запорожстали", 21 человек получил ранения разной степени тяжести.

"Мы оказываем им всю необходимую помощь и поддержку. Остаемся на связи с семьями погибших и пострадавших и помогаем им пережить это очень тяжелое время", - говорится в заявлении.

В результате попадания существенно повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий, а также основные и вспомогательные мощности коксового и доменного производств.

В настоящее время работа металлургического комбината "Запорожсталь" полностью остановлена, другие производственные площадки работают на пониженной мощности. Специалисты и городские службы ликвидируют последствия атаки и оценивают сроки восстановления.

"Сегодня и завтра на предприятиях Метинвеста приспущены флаги в знак траура по погибшим работникам", - отметили в "Метинвесте".