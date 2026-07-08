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Росія вдарила балістикою по Харкову, є прильоти

02:23 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про нічну атаку на Харків?
aimg Едуард Ткач
Росія вдарила балістикою по Харкову, є прильоти Фото: на місці подій працюють усі профільні служби (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
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Росіяни в ніч на 8 липня атакували Харків балістикою. Ворожі прильоти зафіксовані у кількох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Ігоря Терехова.

За даними місцевих пабліків, вибухи у місті було чути о 01:43 та о 01:45. Водночас моніторингові канали писали про загрозу балістики, а Повітряні сили ЗСУ фіксували пуски ракет в напрямку міста.

Через кілька хвилин інформацію підтвердив безпосередньо мер Терехов. Він написав, що прильоти зафіксовані в Основ'янському та Немишляньскому районах.

"Унаслідок влучання ракети в Немишлянському районі пошкоджено понад 10 приватних будинків. На місці працюють усі профільні служби", - додав він через деякий час.

Які наслідки в Основ'янському - поки невідомо.

Оновлено о 02:40

Терехов у відповідь на пост про наслідки в Немишляньскому районі написав, що в місті пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та 5 авто.

Окрім того, попередньо, відомо про двох постраждалих - у них гостра реакція на стрес.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора, 7 липня, росіяни завдали авіаудару по Харкову. У результаті обстрілу в Шевченківському районі було пошкоджено медичні та навчальні заклади, АЗС, житлові будинки та складські приміщення. Крім того, виникли пожежі.

Також ми писали, що ворог завдав серію авіаударів по Харкову 1 липня. Тоді влучання було зафіксовано одразу в трьох районах - Київському, Основ’янському та Новобаварському. У результаті атаки було пошкоджено будинки та горіли автомобілі.

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Харків Війна в Україні Обстріл Харкова
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