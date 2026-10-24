Росія вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

Унаслідок удару РФ по Синельниковому на Дніпропетровщині загинули троє людей, ще щонайменеше восьмеро дістали поранень. Серед постраждалих - 11-річна дівчинка.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Після завершення хірургічних втручань їх планують доправити до обласної лікарні у Дніпрі для подальшого лікування.

П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні, двоє жінок і чоловік - у тяжкому стані.

Як зазначив очільник ОВА, внаслідок російської атаки на Синельникове кількість поранених зросла до 12 людей.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, що 12 жовтня Росія атакувала "Епіцентр" у передмісті Дніпра. Унаслідок ворожого удару по Дніпру та Дніпровському району загинула людина, а в торговельному центрі спалахнула масштабна пожежа.

Вибуховою хвилею також було пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку.

Крім того, 10 жовтня російські окупанти скинули боєприпас із безпілотника у Покровській громаді Нікопольського району.

Через цю атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик, а ще двоє дітей - 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка - дістали поранення і були госпіталізовані.