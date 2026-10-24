ua en ru
Сб, 24 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені

20:15 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Росія вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені Фото: Росія вдарила дроном по Синельниковому (t.me/dnipropetrovskaODA)
Додати як бажане джерело в Google

Унаслідок удару РФ по Синельниковому на Дніпропетровщині загинули троє людей, ще щонайменеше восьмеро дістали поранень. Серед постраждалих - 11-річна дівчинка.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Внаслідок атаки ворожого безпілотника на четвертому поверсі багатоповерхівки спалахнула пожежа.

Окрім житлового будинку, понівечено магазин та автомобілі.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік перебувають у тяжкому стані.

На місці події працюють екстрені служби.

Оновлено 21:40

Як зазначив очільник ОВА, внаслідок російської атаки на Синельникове кількість поранених зросла до 12 людей.

П'ятеро постраждалих перебувають у лікарні, двоє жінок і чоловік - у тяжкому стані.

Лікарі наразі проводять операції тяжкопораненим пацієнтам.

Після завершення хірургічних втручань їх планують доправити до обласної лікарні у Дніпрі для подальшого лікування.

Нагадаємо, що 12 жовтня Росія атакувала "Епіцентр" у передмісті Дніпра. Унаслідок ворожого удару по Дніпру та Дніпровському району загинула людина, а в торговельному центрі спалахнула масштабна пожежа.

Вибуховою хвилею також було пошкоджено вікна багатоповерхового житлового будинку.

Крім того, 10 жовтня російські окупанти скинули боєприпас із безпілотника у Покровській громаді Нікопольського району.

Через цю атаку на Нікопольщині загинув 11-річний хлопчик, а ще двоє дітей - 12-річний хлопчик та 10-річна дівчинка - дістали поранення і були госпіталізовані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Дніпропетровська область Війна в Україні Атака дронів
Новини
Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: яка нова дата
Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: яка нова дата
Аналітика
Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений