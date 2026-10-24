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Россия ударила по многоэтажке на Днепропетровщине, есть погибшие и раненые

20:15 24.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россия ударила по многоэтажке на Днепропетровщине, есть погибшие и раненые Фото: Россия ударила дроном по Синельникову (t.me/dnipropetrovskaODA)
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В результате удара РФ по Синельникову на Днепропетровщине погибли три человека, еще по меньшей мере восемь получили ранения. Среди пострадавших - 11-летняя девочка.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

В результате атаки вражеского беспилотника на четвертом этаже многоэтажки вспыхнул пожар.

Кроме жилого дома, изуродованы магазин и автомобили.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. 50-летняя женщина и 70-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Напомним, что 12 октября Россия атаковала "Эпицентр" в пригороде Днепра. В результате вражеского удара по Днепру и Днепровскому району погиб человек, а в торговом центре вспыхнул масштабный пожар.

Взрывной волной также были повреждены окна многоэтажного жилого дома.

Кроме того, 10 октября российские оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской общине Никопольского района.

Из-за этой атаки в Никопольщине погиб 11-летний мальчик, а еще двое детей - 12-летний мальчик и 10-летняя девочка - получили ранения и были госпитализированы.

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