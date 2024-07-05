UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія за вчорашню добу обстріляла більше сотні населених пунктів, - Сили оборони

Ілюстративне зобравження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 4 липня, російські терористи обстріляли 13 областей України. Під удари потрапили більше сотні населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Military Media Center.

Ворог обстрілював населені пункти з мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), БпЛА, зенітних ракетних комплексів та тактичної авіації. 

Під удар потрапили 112 населених пунктів та 157 об’єктів інфраструктури.

Фото: Росія за вчорашню добу обстріляла більше сотні населених пунктів (t.me/militarymediacenter)

"Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється", - додає Military Media Center. 

Обстріли України 5 липня 

У ніч на 5 липня російські терористи застосували проти України 32-а ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Безпілотники були запущено із районів Курську ат Приморсько-Ахтарську Російської Федерації. 

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних сил України (ЗСУ), мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Загалом удалось знищити усі 32 "Шахеди"

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяППОВійна в Україні