Росія за вчорашню добу обстріляла більше сотні населених пунктів, - Сили оборони

Протягом минулої доби, 4 липня, російські терористи обстріляли 13 областей України. Під удари потрапили більше сотні населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Military Media Center.

Ворог обстрілював населені пункти з мінометів, танків, артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), БпЛА, зенітних ракетних комплексів та тактичної авіації. Під удар потрапили 112 населених пунктів та 157 об’єктів інфраструктури. Фото: Росія за вчорашню добу обстріляла більше сотні населених пунктів (t.me/militarymediacenter) "Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється", - додає Military Media Center. Обстріли України 5 липня У ніч на 5 липня російські терористи застосували проти України 32-а ударних БпЛА типу Shahed-131/136. Безпілотники були запущено із районів Курську ат Приморсько-Ахтарську Російської Федерації. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних сил України (ЗСУ), мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби. Загалом удалось знищити усі 32 "Шахеди".