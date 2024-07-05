Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов, - Силы обороны

За прошедшие сутки, 4 июля, российские террористы обстреляли 13 областей Украины. Под удары попали более сотни населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

Враг обстреливал населенные пункты из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), БпЛА, зенитных ракетных комплексов и тактической авиации. Под удар попали 112 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры. Фото: Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов (t.me/militarymediacenter) "Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - добавляет Military Media Center. Обстрелы Украины 5 июля В ночь на 5 июля российские террористы применили против Украины 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Беспилотники были запущены из районов Курска и Приморско-Ахтарска Российской Федерации. К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы. Всего удалось уничтожить все 32 "Шахеда".