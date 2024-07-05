ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов, - Силы обороны

Пятница 05 июля 2024 12:06
UA EN RU
Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов, - Силы обороны Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 4 июля, российские террористы обстреляли 13 областей Украины. Под удары попали более сотни населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

Враг обстреливал населенные пункты из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), БпЛА, зенитных ракетных комплексов и тактической авиации.

Под удар попали 112 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры.

Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов, - Силы обороны

Фото: Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов (t.me/militarymediacenter)

"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - добавляет Military Media Center.

Обстрелы Украины 5 июля

В ночь на 5 июля российские террористы применили против Украины 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Беспилотники были запущены из районов Курска и Приморско-Ахтарска Российской Федерации.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.

Всего удалось уничтожить все 32 "Шахеда".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Украине
NEWS
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция