Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов, - Силы обороны
За прошедшие сутки, 4 июля, российские террористы обстреляли 13 областей Украины. Под удары попали более сотни населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.
Враг обстреливал населенные пункты из минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО), БпЛА, зенитных ракетных комплексов и тактической авиации.
Под удар попали 112 населенных пунктов и 157 объектов инфраструктуры.
Фото: Россия за вчерашние сутки обстреляла более сотни населенных пунктов (t.me/militarymediacenter)
"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - добавляет Military Media Center.
Обстрелы Украины 5 июля
В ночь на 5 июля российские террористы применили против Украины 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136. Беспилотники были запущены из районов Курска и Приморско-Ахтарска Российской Федерации.
К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных сил Украины (ВСУ), мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы.
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