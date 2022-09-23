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Росія вчинила військові злочини в Україні, - комісія ООН

Фото: Росія вчинила військові злочини в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Комісії з розслідування, створена за мандатом ООН, заявила, що Росія скоїла військові злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"На підставі зібраних комісією доказів вона дійшла висновку, що в Україні були скоєні військові злочини. Дітей ґвалтували, катували та незаконно утримували в ув'язненні. Нас вразила велика кількість страт у тих районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує такі смерті у 16 містах та селищах", заявив голова комісії ООН Ерік Моуз.

Він заявив, що його команда отримала та документує достовірні твердження про багато інших випадків страт.

Після цього комісія ООН розгляне передбачувані випадки примусового переміщення та усиновлення дітей.

Комісія проводила розслідування у Києві, Чернігові, Харкові та Сумах. Місія ООН відвідала 27 місць та опитала понад 150 жертв та свідків.

Нагадаємо, після звільнення міста Ізюм Харківської області у лісі виявили масове поховання, де було понад 400 могил цивільних та військових.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо назвав масові поховання в Ізюмі свідченням воєнних злочинів Росії.

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