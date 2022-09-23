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Россия совершила военные преступления в Украине, - комиссия ООН

Фото: Россия совершила военные преступления в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Комиссии по расследованию, созданная по мандату ООН, заявила, что Россия совершила военные преступления в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"На основании собранных комиссией доказательств она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления. Детей насиловали, пытали и незаконно удерживали в заключении. Нас поразило большое количество казней в тех районах, которые мы посетили. В настоящее время комиссия расследует такие смерти в 16 городах и поселках", заявил глава комиссии ООН Эрик Моуз.

Он заявил, что его команда получила и документирует достоверные утверждения о многих других случаях казней.

После комиссия ООН рассмотрит предполагаемые случаи принудительного перемещения и усыновления детей.

Комиссия проводила расследования в Киеве, Чернигове, Харькове и Сумах. Миссия ООН посетила 27 мест и опросила более 150 жертв и свидетелей.

Напомним, после освобождения города Изюм Харьковской области в лесу обнаружили массовое захоронение, где было более 400 могил гражданских и военных.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо назвал массовые захоронения в Изюме свидетельством военных преступлений России.

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