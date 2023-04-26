Росія вчергове заблокувала рух "зерновим коридором", - ВМС України

Росія у середу, 26 квітня, вкотре заблокувала рух Чорноморським зерновим коридором. Росіяни не погодили рух суден з українських портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України у Faсеbook.
"Так, 25.04.2023 в Спільному Координаційному Центрі представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору, що діє в рамках Чорноморської Ініціативи з питань експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом", - сказано в повідомленні.
Через це порти Чорноморськ, Одеса та Південний сьогодні не змогли покинути три судна. Одне з них мало доставити пшеницю до Ефіопії. Також одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.
"Крім того, з ранку 26.04.2023 мережею Інтернет стала поширюватись неправдива інформація щодо начебто заборони Військово-Морськими Силами Збройних Сил України руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Така інформація абсолютно не відповідає дійсності", -з повідомили в ВМС.
ТАм зауважили, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в рамках Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави.
Нагадаємо, голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков поїхав до Туреччини, щоб обговорити "зернову угоду".
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