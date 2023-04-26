Россия в очередной раз заблокировала движение "зерновым коридором", - ВМС Украины

Россия в среду, 26 апреля, еще раз заблокировала движение по Черноморскому зерновому коридору. Россияне не согласовали движение судов из украинских портов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины в Faсеbook.
"Да, 25.04.2023 в Совместном Координационном Центре представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по вопросам экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем", - говорится в сообщении .
Поэтому порты Черноморск, Одесса и Южный сегодня не смогли покинуть три судна. Одно из них должно было доставить пшеницу в Эфиопию. Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.
"Кроме того, с утра 26.04.2023 сетью Интернет стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Великой Одессы. Такая информация абсолютно не соответствует действительности", - сообщили в ВМС.
Там отметили, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства.
Напомним, глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков поехал в Турцию , чтобы обсудить "зерновое соглашение".
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