Россия в очередной раз заблокировала движение "зерновым коридором", - ВМС Украины

"Да, 25.04.2023 в Совместном Координационном Центре представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по вопросам экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем", - говорится в сообщении .

Поэтому порты Черноморск, Одесса и Южный сегодня не смогли покинуть три судна. Одно из них должно было доставить пшеницу в Эфиопию. Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

"Кроме того, с утра 26.04.2023 сетью Интернет стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Великой Одессы. Такая информация абсолютно не соответствует действительности", - сообщили в ВМС.

Там отметили, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства.