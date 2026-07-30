Росія вбила родину в Радушному ракетою КНДР, - Зеленський

Глава держави наголосив, що, попередньо, країна-агресорка вперше за довгий час застосувала по Радушному ракету з Північної Кореї. Він додав, що попереду експертизи, але станом на зараз - це була північнокорейська балістика.

"Союз московських покидьків із божевільним режимом в Північній Кореї заради ракет, заради північнокорейського контингенту тут, в Європі, на наших кордонах, і заради вбивства наших українських дітей", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що багато хто у світі засудив цей удар і співчував через втрату людей. Крім того, країни Європи багато всього говорили про російську ракету, яка порушила повітряний простір Польщі і вибухнула в полі під Любліном.

"Найголовніше - все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО й саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари й терор", - підкреслив глава держави.

Він підкреслив, що ключовим пріоритетом є ракети для ППО - Patriot, NASAMS, IRIS-T, HAWK та інших систем.

Удар по будинку багатодітної родини

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російські війська завдали ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району. Унаслідок атаки повністю зруйновано приватний будинок, де мешкала багатодітна родина.

Як повідомляють місцеві медіа, жертвами російського удару стали 47-річний Артем Воронов та його 41-річна дружина Олена. Разом із ними в будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі, а також 15-річна Домініка, 14-річна Віоріка, 12-річний Захарій, 11-річний Азарій Ілай, 10-річна Федеріка та шестирічна Емілія.

Бабуся родини розповіла, що Артем і Олена виховували десятьох дітей та вже мали трьох онуків. У момент атаки в будинку перебували подружжя, семеро їхніх молодших дітей і півторарічний онук Артем, який приїхав до них у гості. Усі вони опинилися під завалами.