Росія вбила дідуся, бабусю та їхнього онука в Пухівці на Київщині

Ще четверо людей були госпіталізовані. Серед постраждалих - батьки загиблої дитини, його 15-річний брат та сусід, який прийшов допомогти родині.

Сусід отримав поранення під час повторного удару. У потерпілих діагностували термічні опіки та уламкові поранення.

"Це був звичайний житловий будинок. Не могли цього не знати росіяни", - наголоси в Зеленський.

Цієї ж ночі російські війська завдали удару шістьма балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі Києва.

Наразі відомо про одного загиблого.

Крім Київщини та столиці, під російськими обстрілами перебували Донецька, Харківська, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Чернігівська та Полтавська області.

На тлі цієї атаки президент наголосив на необхідності посилити міжнародний тиск на Росію та запроваджувати нові санкції, які ускладнять виробництво російських балістичних ракет.

Окремо Зеленський закликав партнерів збільшити допомогу Україні засобами протиповітряної та протиракетної оборони.

"Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK та наших F-16 - все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя", - зазначив президент.