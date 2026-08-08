Нічна атака дронів РФ на Київщину: загинули троє осіб, серед них дитина

Ворог в ніч на 8 серпня атакував Київську область дронами, вже відомо про наслідки в Броварському районі на трьох локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка в Telergam.

За його словами, у Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Також сталося займання на території нежитлової будівлі.

"На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав чиновник.

Відомо, що на місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідація наслідків триває.