Нічна атака дронів РФ на Київщину: загинули троє осіб, серед них дитина
Ворог в ніч на 8 серпня атакував Київську область дронами, вже відомо про наслідки в Броварському районі на трьох локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Тимура Ткаченка в Telergam.
За його словами, у Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Також сталося займання на території нежитлової будівлі.
"На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - написав чиновник.
Відомо, що на місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби, ліквідація наслідків триває.
Обстріл Києва та області 8 серпня
В ніч на суботу, 8 серпня, росіяни запустили на Україну безпілотники. Дрони, які рухались в напрямку Київщини, Повітряні Сили зафіксували з Чернігівщини.
ЗМІ повідомляли про вибухи у столиці, втім влада поки не надала інформації про наслідки. Пізніше з'явились повідомлення про пуски балістики в напрямку столиці.
Як відомо, Росія в ніч на 5 серпня здійснила ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади.
Йдеться про склади компанії Rozetka, "Епіцентр", "Нову пошту", тощо. По втратам - у Києві одна загибла, до 30 постраждалих згідно з офіційною інформацією. У області - 16 людей загинули, ще 36 отримали поранення.