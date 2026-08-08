Россия убила дедушку, бабушку и их внука в Пуховке Киевской области

Напомним, российские кафиры в ночь на 8 августа атаковали Киев баллистическими ракетами.

В Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки, а в Оболонском районе сообщалось о пожаре резервуаров с топливом. В результате атаки в столице пострадали четыре человека.

Киевская область этой ночью также подверглась атаке российских беспилотников. В Броварском районе из-за падения обломков были повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль.