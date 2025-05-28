Росія утримує українських полонених у понад 300 закритих таборах, - Коордштаб

На території Росії, тимчасово окупованих регіонів України та в Білорусі функціонують щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених та цивільних.

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медіацентр Україна.

"Як ви думаєте, скільки місць тримання українських полонених та цивільних є в Росії та на окупованих територіях? 5, може 10, може 20, може 100? 300", - заявив він.

За словами Гущина, на відміну від України, яка має лише 10 таких обʼєктів (5 таборів і 5 тимчасових пунктів), і до яких мають вільний доступ міжнародні організації - зокрема Червоний Хрест, ООН та правозахисники, - у Росії ситуація кардинально інша.

"Росія має 300 включно з окупованими територіями включно з республікою Білорусь. До жодної з них немає доступу нікого - ані Червоного Хреста, ані ООН, ані ОБСЄ, ані просто правозахисників", - заявив представник Координаційного штабу.