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Россия удерживает украинских пленных в более 300 закрытых лагерях, - Коордштаб

Среда 28 мая 2025 18:33
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Россия удерживает украинских пленных в более 300 закрытых лагерях, - Коордштаб Иллюстративное фото: Россия удерживает украинских пленных в более 300 закрытых лагерях (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На территории России, временно оккупированных регионов Украины и в Беларуси функционируют не менее 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.

"Как вы думаете, сколько мест содержания украинских пленных и гражданских есть в России и на оккупированных территориях? 5, может 10, может 20, может 100? 300", - заявил он.

По словам Гущина, в отличие от Украины, которая имеет только 10 таких объектов (5 лагерей и 5 временных пунктов), и к которым имеют свободный доступ международные организации - в частности Красный Крест, ООН и правозащитники, - в России ситуация кардинально иная.

"Россия имеет 300 включительно с оккупированными территориями, включая республику Беларусь. Ни к одной из них нет доступа никого - ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников", - заявил представитель Координационного штаба.

Украинцы в российском плену

На днях Associated Press сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли более 200 украинских военных. По информации издания, многие из них умерли в результате пыток.

Один из случаев жестокого обращения стал известен 24 апреля, когда в Украину было возвращено тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену. Причину смерти пока не удалось точно установить. Впрочем, некоторые медиа обнародовали расследование, согласно которому тело журналистки было возвращено без части внутренних органов.

Кроме того, Россия регулярно применяет пытки в отношении украинских военнопленных. По словам Нестора Барчука - представителя отдела международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов", - сейчас российские военные начали распространять специальные инструкции, в которых подробно описаны методы жестокого обращения.

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