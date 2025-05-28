Россия удерживает украинских пленных в более 300 закрытых лагерях, - Коордштаб

На территории России, временно оккупированных регионов Украины и в Беларуси функционируют не менее 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.

"Как вы думаете, сколько мест содержания украинских пленных и гражданских есть в России и на оккупированных территориях? 5, может 10, может 20, может 100? 300", - заявил он.

По словам Гущина, в отличие от Украины, которая имеет только 10 таких объектов (5 лагерей и 5 временных пунктов), и к которым имеют свободный доступ международные организации - в частности Красный Крест, ООН и правозащитники, - в России ситуация кардинально иная.

"Россия имеет 300 включительно с оккупированными территориями, включая республику Беларусь. Ни к одной из них нет доступа никого - ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников", - заявил представитель Координационного штаба.