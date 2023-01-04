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Росія утримує в Середземному морі 5 носіїв ракет "Калібр", - ВМС

Фото: Росія утримує в Азовському морі 5 носіїв ракет "Калібр", - ВМС (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація продовжує утримувати 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" в Середземному морі. Їх загальний залп становить 76 ракет.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-Морських Сил ЗС.

Згідно з даними ЗСУ, станом на сьогодні 4 січня:

  • в Чорному морі на чергуванні знаходяться 3 ворожих кораблі;
  • в Азовському морі утримуються 2 кораблі;
  • в Середземному морі - 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також за добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 23 кораблі, серед яких 5 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 18 кораблів, серед яких 6 рухались у напрямку протоки Босфор;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Росія має крилатих ракет на 2-3 потужних удари по Україні.

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