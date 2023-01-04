Россия удерживает в Средиземном море 5 носителей ракет "Калибр", - ВМС

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-Морских Сил ВС.

Согласно данным ВСУ, по состоянию на сегодня 4 января:

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, у России есть крылатых ракеты на 2-3 мощных удара по Украине.

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