Россия удерживает в Средиземном море 5 носителей ракет "Калибр", - ВМС

Российская Федерация продолжает удерживать 5 носителей крылатых ракет "Калибр" в Средиземном море. Их общий залп составляет 76 ракет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Военно-Морских Сил ВС.
Согласно данным ВСУ, по состоянию на сегодня 4 января:
Также за сутки проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, у России есть крылатых ракеты на 2-3 мощных удара по Украине.
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