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Росія утримує в полоні понад 400 українок, багато з них - цивільні

Фото: Росія утримує в полоні понад 400 українок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Зараз у російській неволі знаходяться понад 400 українських жінок. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Росіяни станом на зараз тримають в полоні 403 українських жінок. Серед полонених є такі, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення. 

"Умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими", - наголосили в Штабі.

Звільнені з полону жінки твердять серед іншого про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у РФ та на тимчасово окупованих територіях налічують понад 100. 

"Українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни", - пояснили військові.

В Штабі наголосили, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу.

Натомість офіційні представники Росії удають, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати.

 

Нагадаємо, днями омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що Україна очікує позитивних новин щодо повернення дітей та інших громадян, яких депортувала Росія.

Детальніше по це, та коли можна очікувати новин, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що країни провели низку обмінів військовополоненими. Однак протягом останнього року Москва все більше блокує можливість обмінів.

Так на католицький Великдень, 31 березня, Папа Римський закликав Україну та Росію до обміну "всіх на всіх". Українська влада відреагувала на це, заявивши, що підтримує ініціативу, але Росія у традиційній для неї манері виступила "проти".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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Обмін полоненимиВійна Росії проти України