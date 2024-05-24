Россия удерживает в плену более 400 украинок, многие из них - гражданские

Россияне по состоянию на сейчас держат в плену 403 украинских женщин. Среди пленных есть такие, судьба которых неизвестна с 2014 года, пропавшие без вести. На многочисленные обращения с требованием вернуть порабощенных женщин российская сторона отвечает молчанием и игнорирует все обращения.

"Условия содержания украинских женщин в российской неволе не соответствуют Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - отметили в Штабе.

Освобожденные из плена женщины утверждают среди прочего об унижении, негуманных условиях содержания, недостаточном питании, невозможности получить квалифицированную медицинскую помощь и связаться с родными.

Также россияне продолжают запрещать представителям Международного комитета Красного Креста доступ к местам содержания пленных и гражданских, которых в РФ и на временно оккупированных территориях насчитывается более 100.

"Украинская сторона не раз предлагала России освободить женщин в первую очередь, зато представители страны-агрессора занимаются манипуляциями, в частности обнародованием различных списков. Но за этим всем кроется нежелание продолжать обмены", - пояснили военные.

В Штабе отметили, что женщины, так же как и тяжелораненые, тяжелобольные согласно международному гуманитарному праву должны быть освобождены из плена или репатриированы в нейтральные страны в первую очередь.

Зато официальные представители России делают вид, что не читали подписанных их страной международных соглашений и не собираются их выполнять.