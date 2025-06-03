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Росія утримує в Чорному морі носії "Калібрів": чи є загроза обстрілу

Вівторок 03 червня 2025 06:57
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Росія утримує в Чорному морі носії "Калібрів": чи є загроза обстрілу Фото: ворожі кораблі фіксуються у двох морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Сьогодні російські окупанти знову утримують свої ракетоносії в Чорному морі. Через це загроза обстрілу для України продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 06:00, 3 червня, в Чорному морі зафіксовано 2 ворожі кораблі, обидва з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 12 одиниць.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 3 судна є в Середземному морі. Серед них 1 ракетоносій із загальним залпом до 8 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 10 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.

Росія утримує в Чорному морі носії &quot;Калібрів&quot;: чи є загроза обстрілу

Російський флот

Нагадаємо, днями спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що після повномасштабної війни уявити кораблі РФ неподалік Одеси чи українського узбережжя - важко.

Ба більше, росіяни не вважають безпечною навіть військову Гавань у Новоросійську. Особливо після того, як були змушені покинути свою основну базу в Севастополі.

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