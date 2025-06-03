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Россия удерживает в Черном море носители "Калибров": есть ли угроза обстрела

Вторник 03 июня 2025 06:57
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Россия удерживает в Черном море носители "Калибров": есть ли угроза обстрела Фото: вражеские корабли фиксируются в двух морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня российские оккупанты снова удерживают свои ракетоносители в Черном море. Из-за этого угроза обстрела для Украины продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

По состоянию на 06:00, 3 июня, в Черном море зафиксировано 2 вражеских корабля, оба из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 12 единиц.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 3 судна есть в Средиземном море. Среди них 1 ракетоноситель с общим залпом до 8 "Калибров".

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 10 судов, из них 7 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - резюмировали в ВМС.

Россия удерживает в Черном море носители &quot;Калибров&quot;: есть ли угроза обстрела

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